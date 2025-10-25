O Benfica e o Sporting golearam neste sábado de futsal. No entanto, o Leões de Porto Salvo também goleou e é o atual líder da Liga.

O Sporting assumiu-se como melhor ataque do campeonato de futsal (com 34 golos) depois de golear a Quinta dos Lombos (8-0).

Bruno Pinto (5m e 20m), Rocha (5m e 34m) e Zicky Té (10m e 30m) bisaram para os leões. Pauleta (18m) e Diogo Santos (31m) e também fizeram os golos para o triunfo.

Com esta vitória categórica, o Sporting é terceiro com 15 pontos. A Quinta dos Lombos é décima, com três pontos.

O Benfica, por sua vez, goleou também, desta feita o Fundão por 7-2. Diego Nunes (2m e 31m) e Carlos Monteiro (24m e 26m) bisaram na partida. Raúl Moreira (4m), Afonso Jesus (23m) e Peléh (35m) também faturaram.

Pelo Fundão, Javier Fuentealba (12m) e Uesler (40m) foram os marcadores. Com este triunfo (7-2), o Benfica é segundo com 18 pontos e apenas com vitórias. O Fundão está na 12.ª e última posição, ainda sem pontos.

Na partida da noite, o Leões de Porto Salvo venceu o Torreense (4-1) e assume a liderança do campeonato

Ruan Silvestre (33m e 38m) bisou. Bruno Sá (16m) e Rodrigo Hiroshi (34m) também marcaram. Célio Coque (16m) reduziu para o Torreense.

Com esta vitória (4-1), o Leões de Porto Salvo continua apenas com vitórias e marca o melhor arranque de sempre. A formação de Oeiras é líder apesar de ter os mesmos pontos e a mesma diferença de golos que o Benfica. É líder por ter mais golos marcados - que é o fator decisivo depois de igualdade em pontos e diferença de golos.

O Torreense, por sua vez, está em sexto com sete pontos conquistados.

Outro resultado:

Caxinas 3-6 Ferreira do Zêzere











