Sporting e Benfica começaram com o pé direito na Liga dos Campeões de futsal. Os leões venceram o Pristina por expressivos 19-1, já os encarnados golearam o Loznica por 9-0.

A equipa de Nuno Dias viajou até à Croácia para a primeira ronda da Champions e na primeira jornada defrontou a equipa bósnia do Pristina.

O favoritismo era dos leões, mas a equipa visitante (como apresentado no marcador) até começou melhor e marcou logo no primeiro minuto por intermédio de Maxharraj.

Seguiu-se uma reação implacável do Sporting e com ela, 19 golos. Ao intervalo os leões já venciam por 10-1.

Todos os jogadores de campo do Sporting acabaram por «molhar a sopa» com destaque para Rocha, o único que chegou aos três golos.

Já no grupo 3, o Benfica, campeão português, também não teve piedade do adversário sérvio, Loznica, na primeira jornada da Liga dos Campeões.

Logo aos dois minutos, Kutchy abriu o marcador para um resultado que após os primeiros 20 minutos já registava 4-0, com golos de Diego Nunes, Hígor Souza e Afonso Jesus.

Na segunda parte manteve-se a toada do encontro e os encarnado faturaram por mais cinco ocasiões. Arthut, Moreira, André Coelho, Ferreira e o bis de Kutchy fecharam o resultado em 9-0.