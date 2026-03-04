O treinador de futsal do Benfica, Cassiano Klein, assumiu o desejo de afastar o Sporting e manter vivo o sonho de conquistar a Liga dos Campeões, garantindo que um eventual sucesso teria um significado especial.

«Honestamente, para mim, seria talvez a vitória mais importante da minha vida. Se pudesse, trocaria tudo por isto. Este clube e estes jogadores merecem», afirmou, na antevisão da segunda mão dos quartos de final.

Os encarnados partem em vantagem para o duelo de sexta-feira, no Pavilhão João Rocha, depois do triunfo caseiro por 4-3 na primeira mão, decidido no último segundo e após terem estado por três vezes em desvantagem.

«Um erro que, por vezes, as equipas cometem é olhar para o resultado. Estando a perder ou a ganhar, não posso mudar a maneira de jogar. Temos de ter identidade e clareza, mas isso não é fácil criar. Temos de jogar os 40 minutos sem olhar para o resultado, só quando faltarem alguns segundos. Durante o jogo, temos de ter uma identidade. As duas equipas têm-na, talvez por isso seja tão equilibrado», sublinhou ainda o técnico dos encarnados.

Afonso Jesus falhou os 15 minutos de treino abertos à comunicação social e está em dúvida para o encontro, agendado para as 20h desta sexta-feira e que terá acompanhamento no Maisfutebol.