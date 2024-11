Esta segunda-feira, os treinadores de Sporting e Sp. Braga estiveram presentes na conferência de imprensa de lançamento da Ronda de Elite do Grupo C da Liga dos Campeões de futsal.

Nuno Dias, técnico dos leões e vencedor por duas vezes da prova, analisou, com cautela, o Anderlecht, primeiro jogo do Sporting nesta fase que o clube leonino vai receber no Pavilhão João Rocha.

«É uma equipa com muito valor, que tivemos a oportunidade de defrontar no ano passado, mas que mudou algumas peças e parece-nos melhor», disse o treinador do Sporting em conferência de imprensa na qual também estiveram presentes Joel Rocha do Sp. Braga e os treinadores dos belgas do Anderlecht e dos checos do Interobsal Plzen.

O Sporting é a equipa com mais presenças numa fase final da Liga dos Campeões, por 11 estiveram na fase decisiva da prova. Mas para Nuno Dias, todas as épocas são diferentes e desvaloriza o «fator casa».

«Já fui eliminado em casa, não no João Rocha mas em Almada, e já passei em casa. Já fui eliminado fora, recordo-me do Tyumen, e também já passei fora - recordo-me de Itália, em Nápoles. Já nos aconteceu de tudo, que é ganhar em casa, perder em casa, ganhar fora e perder fora.»

Joel Rocha, treinador do Sp. Braga, acredita que «jogar a Liga dos Campeões é o desafio mais bonito e apaixonante que há nos jogos de clubes de futsal», e olha com otimismo para a fase da prova que se segue.

«Para nós, é um orgulho muito grande estar aqui. Olhamos para cada adversário de uma forma muito particular, respeitando cada um deles para conseguirmos ser iguais a nós próprios em todos os momentos do jogo», concluiu o técnico dos arsenalistas.

A Ronda de Elite do Grupo C da Liga dos Campeões tem início esta terça-feira, dia 26 de novembro. O vencedor do grupo apura-se para a final a quatro para decidir o título de vencedor da Liga dos Campeões.