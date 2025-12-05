O Benfica venceu (4-2) o Araz, do Azerbaijão, na segunda mão dos «oitavos» da Liga dos Campeões de futsal. Depois de um triunfo (9-0) na primeira mão, as águias marcam encontro com o Sporting nos «quartos» da prova.

Já o Sporting goleou o AEK esta quinta-feira.

Com o apuramento muito bem encaminhado, Higor de Souza, pivô brasileiro, fez o primeiro da partida aos dez minutos de jogo. Os restantes golos surgiram no segundo tempo.

Jean Peruzzo, do Araz, viu o segundo amarelo aos 28 minutos, deixando a equipa reduzida a quatro unidades. O Benfica aproveitou e, em superioridade numérica, André Coelho dilatou a vantagem (29m).

De seguida, Pany Varela, ex-Sporting, bisou na partida (35m e 36m). Luiggi Baptista reduziu para o Araz ainda antes do fim do jogo.

Com esta vitória (4-2) encarnada, está confirmado: haverá dérbi na Liga dos Campeões. Benfica e Sporting medem forças nos «quartos» da competição. Dérbi marcado no dia em que há dérbi para o futebol. Um jogo entre Benfica e Sporting, para a Liga de futebol, que pode acompanhar AO MINUTO no site do Maisfutebol.