Esta segunda-feira, após reunião do Comité Executivo da Federação Continental, a UEFA anunciou o palco da final four da Liga dos Campeões de futsal em 2025.

Em comunicado, a organização revelou que o lugar escolhido foi Le Mans, em França.

As quatro equipas que se qualificaram para a final são o Sporting, Cartagena Costa Cálida, Illes Balears Palma e o Kairat Almaty. Os jogos realizam-se a 1 e 4 de maio de 2025

