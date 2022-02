A 23.ª jornada prossegue este domingo.



Boavista-Vizela e Gil-Santa Clara abrem o dia que depois continua em Arouca com o embate entre arouquenses e o FC Porto e fecha em Alvalade com o Sporting-Famalicão.



Mas há muito futebol para ver no Velho Continente fe uma final para seguir com o coração nas mãos. Portugal defende o título de campeão da Europa de futsal este domingo contra a Rússia a partir das 16h30.



O jogo de maior cartaz em Espanha é entre Barcelona e o Atlético de Madrid, de Félix. Nota ainda para a receção do Real Madrid ao Granada de Max e Domingos Duarte e para a receção do Betis de Rui Silva e William ao Villarreal.



Na Alemanha o jogo grande da ronda é entre o Borussia Dortmund de Guerreiro e o Bayer Leverkusen enquanto em França há um Lille-PSG para acompanhar ao fim do dia.



Em Itália os olhos estão postos em Turim e na Juventus. A Vecchia Signora, que entra em campo depois do Nápoles e da Atalanta, recebe o Hellas Verona num jogo que poderá marcar a estreia de Vlahovic.



Quem também espreita a estreia pelo novo clube é Luis Díaz. O colombiano, ex-FC Porto, pode somar a primeira aparição pelo Liverpool na receção ao Cardiff, numa partida dos 16 avos de final da Taça de Inglaterra.



A noite pode ser de glória para Queiroz caso o Egito conquiste a CAN diante do Senegal.



O que há para ver este domingo:



Liga



Boavista-Vizela, 15h30

Gil Vicente-Santa Clara, 15h30

Arouca-FC Porto, 18h00

Sporting-Famalicão, 20h30



II Liga



Leixões-Rio Ave, 11h00

Vilafranquense-Mafra, 14h00

Final da CAN



Senegal-Egito, 19h00



Bundesliga



Dortmund-Leverkusen, 14h30

Wolfsburg-G. Furth, 16h30



Espanha

Valência-Real Sociedad, 13h00

Barcelona-Atl. Madrid, 15h15

Betis-Villarreal, 17h30

Real Madrid-Granada, 20h00

Ligue 1

Lorient-Lens, 12h00

Nice-Clermont, 14h00

Reims-Bordéus, 14h00

Estrasburgo-Nantes, 14h00

Troyes-Metz, 14h00

Rennes-Brest, 16h00

Lille-PSG, 19h45



Taça de Inglaterra



Liverpool-Cardiff, 12h00

Nottingham-Leicester, 16h00

Bournemouth-Boreham Wood, 18h30



Serie A



Atalanta-Cagliari, 11h30

Bolonha-Empoli, 14h00

Sampdoria-Sassuolo, 14h00

Veneza-Nápoles, 14h00

Udinese-Torino, 17h00

Juventus-Hellas Verona, 19h45



Futsal



Portugal-Rússia, 16h30