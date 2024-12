Kayque dos Santos, pivot do Marítimo, protagonizou um momento de fair-play no jogo de sábado, com o Amarense, na Taça de Portugal.

Na segunda parte, com o marcador em 5-2, o brasileiro não quis marcar, mesmo com a baliza à sua mercê. Para trás tinha ficado João Fernandes, jogador do Amarense que se lesionou sozinho.

Face a este gesto, o árbitro Eduardo Coelho decidiu mostrar o cartão branco, premiando o desportivismo do pivot de 25 anos.

O Marítimo venceu o encontro com o Amarense, por 7-2, agendando duelo em Famalicão, na 4.ª eliminatória da Taça de Portugal, a disputar a 22 de dezembro. Os madeirenses são nonos na Série A da II Liga, enquanto os famalicenses ocupam o 3.º posto, a dois pontos do líder Rio Ave.