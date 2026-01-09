O Sporting emprestou o ala Rúben Freire ao Osijek, da Croácia. O ala português, de 27 anos, deixa o pavilhão João Rocha com três títulos no currículo.

«O Sporting agradece a Rúben Freire todo o empenho e profissionalismo demonstrados ao serviço do clube e deseja-lhe as maiores felicidades neste período de empréstimo», lê-se no comunicado em que o clube lisboeta oficializa a cedência.

O ala chegou a Alvalade em novembro de 2024 e ajudou a equipa de Nuno Dias a conquistar a Taça da Liga e a Taça de Portugal nessa mesma temporada, bem como a Supertaça no arranque da presente época.

No total, Rúben Freire cumpriu 47 jogos e marcou nove golos ao serviço dos verdes e brancos.

Antes de ter chegado ao Sporting, o jogador representou o Futsal Azeméis e o Elétrico.

O Osijek, vice-campeão croata em 2024/2025, ocupa a quarta posição na atual edição da Liga da Croácia.