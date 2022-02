André Coelho marcou dois golos na final do Europeu de futsal, em que Portugal venceu a Rússia por 4-2, depois de ter estado a perder por 2-0. Em declarações à RTP, o jogador defendeu que o espírito da equipa foi o segredo da conquista.

«Fui eu como podiam ter sido outros. É um sentimento de família, estamos sempre de mãos dadas. Sabemos o quanto custa perder e quão bom é ganhar. A perder 2-0, nunca deixámos de acreditar e vencemos o jogo e o Europeu.

[sobre a reviravolta]

«É a beleza do nosso desporto. O 2-0 nunca é um resultado seguro, muito menos contra esta família. Nós sempre acreditámos, o 2-1 deu-nos muito alento e estamos de parabéns.»

[qual é o segredo]

«Acreditamos muito. Quem tem ao leme a pessoa que nós temos… ele transmite-nos a maior confiança e temos de lhe agradecer muito por isto».

[sobre as dificuldades na preparação]

«Foi muito difícil. Estive sete dias com covid no quarto, no início da preparação. Logo no primeiro dia aqui, vieram-me as lágrimas aos olhos. Tenho de deixar um agradecimento às senhoras de Rio Maior que me ajudaram quando estive em isolamento. E uma palavra também para a minha namorada, claro, e o meu pai.»