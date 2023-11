9-1!



O Sporting «arrasou» o Loznica, numa partida da primeira jornada do grupo C da ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal.



No João Rocha, os leões resolveram o encontro na primeira parte com golos de Zicky Té, Merlim, Pauleta e de Diogo Santos. Na segunda parte, Pauleta e Merlim bisaram, Paçó fez o gosto ao pé e Hugo Neves marcou dois golos.



O golo de honra do Loznica foi anotado por Rosic.



No outro jogo deste grupo, o Anderlecht derrotou o Haladas por 5-2.