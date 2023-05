Afonso Jesus garante que o Benfica fará «de tudo» para vencer a Liga dos Campeões de futsal este ano e consumar um sonho coletivo, mas alertou que primeiro é preciso superar os espanhóis do Palma Futsal nas meias-finais.

«Ganhar uma Liga dos Campeões pelo Benfica era realizar um sonho, sem dúvida. É um sonho da equipa e é um sonho meu. Faremos de tudo para que os benfiquistas tenham essa alegria», sublinhou o internacional português, de 25 anos, em declarações aos jornalistas.

Apesar da confiança e do Benfica entrar sempre «para vencer», Afonso Jesus alertou, no entanto, para as qualidades da equipa espanhola, que organiza a Final Four e tem jogadores experientes, alguns deles já com passagens pelo Benfica, como são os casos de Chaguinha e Tayebi.

«O Palma Futsal é uma equipa bastante competitiva. Conhecemos bastantes jogadores e sabemos que têm muita qualidade individual, que se traduz depois numa qualidade coletiva boa. O importante somos nós e o que somos capazes de fazer na competição», analisou, acrescentando que as forças «estão direcionadas todas» para as meias-finais.

O Benfica já tem uma Liga dos Campeões no currículo, conquistada na temporada 2009/10 - na altura ainda designada UEFA Futsal Cup -, tendo posteriormente voltado algumas vezes à fase decisiva, mas sem conseguir repetir o mesmo sucesso.

«É um título que faz muita falta, não só a nível pessoal, mas a nível coletivo e, acima de tudo, para o Benfica. É um ano bastante bom da nossa parte até ao momento, a nível de títulos, estamos a crescer como equipa e como jogadores. Culminar com a conquista da Liga dos Campeões era incrível», disse, sobre o único título que lhe falta na carreira.

Na última edição, o Benfica foi eliminado nas meias-finais pelo Barcelona, que viria a conquistar o cetro, num desaire sentenciado no prolongamento, por 5-4. O triunfo catalão impediu uma final cem por cento portuguesa, que poderá ser uma realidade na atual temporada, já que o Sporting, vice-campeão europeu, volta a estar presente na Final Four [leões vão defrontar os belgas do Anderlecht].

«Para alcançar estas competições, é preciso andar nelas, estar presente e competir com os melhores, porque são estas partidas que nos fazem crescer, sonhar e alcançar estes títulos. Este é o lugar do Benfica, estar nestas competições. Não vamos ganhar sempre, mas estaremos cá de unhas e dentes, juntos, para lutar por este objetivo», destacou ainda.

O Benfica defronta o Palma Futsal na sexta-feira (20h00), já depois do Sporting defrontar o Anderlecht (17h00).

A final joga-se no domingo, às 19h00.