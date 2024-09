André Coelho garante que representar Portugal num Campeonato do Mundo de futsal é «mais um sonho».

Para o fixo de 30 anos, o crescimento como jogador permite-lhe olhar para a competição de uma outra forma, já que o papel que representa no grupo, hoje em dia, é muito diferente.

«É mais um sonho, sinto-me como se fosse o primeiro Mundial, a ambição e o querer são exatamente iguais. O grupo está a trabalhar muito bem, e pessoalmente também me estou a sentir muito bem, muito realizado. Desde de 2016, sou uma pessoa muito diferente, na altura era um miúdo, tinha apenas 22 anos, o meu papel na equipa era outro. Com o tempo vamos crescendo e tendo outro papel na Seleção Nacional», começou por referir.

À procura de defender com sucesso o título conquistado em 2021, a equipa orientada por Jorge Braz terá pela frente o Panamá, o Tajiquistão e Marrocos, na fase de grupos da competição.

André Coelho destaca a qualidade da formação marroquina, que vê como uma das seleções que «podem chegar longe no Mundial», mas garante que a equipa vai olhar para cada jogo da mesma forma.

«Vamos apanhar um Panamá muito irreverente, com jogadores bastantes difíceis de enfrentar. Em relação ao Tajiquistão, sabemos que eliminaram o Japão e isso demonstra que são uma equipa muito capacitada. Quanto a Marrocos, conhecemos muito bem, já jogamos com eles diversas vezes, sei que são um conjunto forte e organizado. Serão candidatos a chegarem longe neste Mundial», acrescentou.

Portugal arranca a competição no próximo dia 16 de setembro, frente ao Panamá (13h30), seguindo-se os duelos com o Tajiquistão, a 19 de setembro (16h) e Marrocos, no dia 22 de setembro (13h30).