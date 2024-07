O Benfica exerveu o direito de opção relativo ao contrato de Silvestre Ferreira, que vai assim continua na Luz.

O ala internacional português estava em fim de contrato e podia rumar a outras paragens - teria tudo certo com o Sp. Braga, segundo alguma imprensa desportiva - mas os encarnados acionaram uma cláusula existente no contrato do futsalista de 25 anos.

Silvestre Ferreira fica agora ligado ao Benfica até 2026.