Cassiano Klein, treinador de futsal do Benfica, em declarações na conferência de imprensa após a vitória nas grandes penalidades no jogo 3 da final ante o Sporting. O brasileiro elogiou a força do balneário, falou de orgulho e admitiu esperar um Sporting que suba de ível para o jogo 4.

Força do balneário

«O mais desafiante de se conseguir construir uma empresa ou uma equipa de futebol é quando as pessoas que estão fora, que não foram chamadas, se sentem parte da equipa. São situações que não se conseguem mensurar, não conta pontos, mas deixa uma sensação de orgulho de saber que estamos cada vez mais a construir uma equipa. Não sabemos se vamos ganhar ou perder, mas estamos cada dia mais fortes, acredito que sim. Acho que essa sensação de orgulho é o maior sentimento que está ao redor do nosso balneário.»

«Herói» Diogo Carrera

«É um menino fascinante, muito humilde também, e devemos falar do Vitor Hugo, que é o treinador de guarda-redes, que faz um trabalho fantástico com os três - o Léo [Gugiel], o Carrera e o André Correia, e acho que também vem um pouco da confiança que o Carrera sente a partir do Léo e do André Correia.»

Sporting irá subir o nível

«Acreditamos que o próximo jogo vai ser muito disputado e espero que consigamos criar a mesma atmosfera que no jogo de hoje, mas, honestamente, tenho a certeza de que a equipa do Sporting vai aumentar o nível e precisamos de aumentar o nosso para que possamos fazer um grande jogo na próxima partida.»