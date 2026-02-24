Cassiano Klein, treinador de futsal do Benfica, depois da vitória sobre o Sporting (4-3), no Pavilhão da Luz, em jogo da primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

«Sabemos que o resultado da segunda mão, lá, vai ser um jogo de milímetro de novo, como foi hoje. Acredito que poderia ter dado 4-3, 5-3 para o Sporting, como poderia ter dado 4-3 para nós, como deu, ou 5-3. Na minha opinião, é um jogo muito equilibrado e tenho o máximo respeito, porque sei como é desafiante competir dentro da quadra com o Sporting.»

Nuno Dias considera que o resultado foi injusto

«Se comentou isso é porque teve essa sensação. A minha é a de que competimos muito, fomos muito constantes e creio que merecemos essa situação do golo, mas digo que merecemos não porque jogámos bem ou mal, merecemos porque não desistimos, lutámos e acreditámos no jogo.»

«Isso, para mim, tem uma valia muito grande porque temos uma equipa que tem espírito mesmo, talvez, quando as coisas não estão a correr bem, mas, mentalmente, eles não se entregam e talvez esse merecimento ali no finalzinho, foi do acreditar, ser resiliente».

«Creio que o Sporting e o Benfica estão a procurar aprender um com o outro e digo que se vamos disputar um jogo hoje, há coisas que o Benfica faz que o Sporting também faz e há coisas que o Sporting faz que nós fizemos e isso é magnífico no desporto».