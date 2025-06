Declarações de Cassiano Klein, treinador de futsal do Benfica, depois da vitória no prolongamento sobre o Sporting (7-5), no Pavilhão da Luz, no quarto jogo dos play-off da final do campeonato. Título vai ser decidido no próximo domingo (19h00) no quinto e último jogo.

«Fizemos um jogo muito aquém fora de casa e hoje, novamente, sofremos um golo em poucos segundos. Foi preciso lidar com isso e ter a força mental para não desistir do jogo, pela época que fizemos, longe dos holofotes, e sendo o último jogo no nosso pavilhão, merecíamos essa sinergia no final para agradecer o carinho dos adeptos. O Sporting também foi muito forte mentalmente. Isso mostra a grandeza deste jogo e como a negra está em aberto».

«A equipa do Sporting é muito desafiante, principalmente nestes jogos muito próximos. O trabalho é muito elaborado e eu fico praticamente 12 horas a editar vídeos à procura de alguma vantagem. O que temos feito é fantástico, pela maneira como competimos. O maior desafio, no início da época, era ter esta entrega e vontade de competir, igual à do Sporting. A equipa entendeu que, para conseguir alguma coisa, tem de ter uma dedicação muito forte e força emocional».

«Tenho a convicção de que fizemos um grande jogo, mas também estou convicto de que, se entregarmos o que entregámos hoje, não venceremos. Sinto que o Sporting vai elevar o nível deles, mesmo tendo feito também um grande jogo hoje. Temos de ter a humildade de entender que fizemos um grande jogo, mas, se queremos de verdade essa conquista, temos de ter uma concentração muito grande lá».