O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aplicou uma multa de 714 euros a Daniela Campos, jogadora do Maia Futsal Clube, por realização de apostas desportivas em jogos oficiais, prática proibida pelos regulamentos.

De acordo com o acórdão, a atleta, que compete na II Divisão feminina de futsal e também exerce funções como treinadora em escalões de formação do clube, efetuou várias apostas entre novembro de 2025 e janeiro de 2026, incidindo sobretudo em encontros da primeira divisão portuguesa de futebol, bem como num jogo da Seleção Nacional frente à Irlanda.

O órgão disciplinar considerou provado que a jogadora agiu de forma «livre, consciente e voluntária», sabendo que, enquanto agente desportivo inscrito, lhe é vedado apostar em competições oficiais. Ainda assim, prosseguiu com a conduta, configurando uma infração disciplinar prevista nos regulamentos federativos.

Na decisão, o Conselho de Disciplina deu como totalmente procedente a acusação, mas teve em conta o facto de a arguida ter confessado integralmente os factos, circunstância que contribuiu para a fixação da sanção numa multa de sete unidades de conta (714 euros), sem suspensão.

A decisão é passível de recurso para o Conselho de Justiça da FPF ou para o Tribunal Arbitral do Desporto.