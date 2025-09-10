Jorge Braz, divulgou esta quarta-feira a lista de 14 convocados para o duplo compromisso frente à Croácia, de preparação rumo ao Euro 2026.

A lista de escolhidos pelo selecionador nacional é dominada pelo Sporting e pelo Benfica com cinco jogadores cada.

Destaque para o regresso de alguns nomes «habituais» em relação à última convocatória como Erick (Barcelona), os irmãos Paçó (Sporting) e ainda Kutchy, do Benfica.

Os dois jogos frente aos croatas terão lugar no Pavilhão Municipal de Desportos de Vila do Conde, primeiro no dia 20 de setembro e o segundo encontro será dois dias depois.

Convocatória de Jorge Braz para os jogos contra a Croácia:

Guarda-redes: Edu (El Pozo Murcia) e Bernardo Paçó (Sporting)



Fixos: André Coelho (Benfica) e Tomás Paçó (Sporting);

Fixo/Ala: Afonso (Benfica) e Bruno Maior (Sporting);

Universal: Erick (Barcelona)



Alas: Tiago Brito (Sp. Braga), Diogo Santos (Sporting), Silvestre Ferreira (Benfica), Pany (Benfica), Kutchy (Benfica) e Pauleta (Sporting);



Pivô: Neves (Sp. Braga)