O secretário de Estado da Juventude e do Desporto, João Paulo Rebelo, considerou que a distinção de Jorge Braz como melhor selecionador do mundo pelo segundo ano seguido é «uma honra para o futsal e desporto português».



«Nem tudo são más notícias e o facto é que temos, pela segunda vez consecutiva, o Jorge Braz como o melhor selecionador de futsal do mundo! Portugal foi ainda considerada a segunda melhor seleção mundial. Uma honra para o futsal e para o desporto português», escreveu João Paulo Rebelo no Twitter.

Nem tudo são más notícias e o facto é que temos, pela segunda vez consecutiva, o Jorge Braz como o melhor selecionador de Futsal do mundo! Portugal foi ainda considerada a segunda melhor seleção mundial. Uma honra para o Futsal e para o Desporto português! @FPF_Futebol pic.twitter.com/nHE97xiw7K — João Paulo Rebelo (@jprebelo_sejd) March 26, 2020

Braz, campeão europeu por Portugal em 2018, superiorizou-se a Marquinhos Andrade e a Sergey Skorovich, selecionadores de Brasil e Rússia, respetivamente.

Lembre-se que seleção portuguesa ficou em segundo lugar no ranking das seleções apenas atrás do Brasil.



Além de Braz, Nuno Dias (Sporting) foi escolhido como segundo melhor treinador do mundo enquanto que Ana Catarina Pereira (Benfica) foi distinguida como a segunda melhor guarda-redes e Fifó como a terceira melhor jogadora do mundo.