Paulinho Roxo é o novo treinador da equipa feminina de futsal do Benfica, informou o clube encarnado, confirmando-se uma informação noticiada pelo Maisfutebol há precisamente um mês.

O treinador brasileiro de 43 anos chega às águias depois de na época passada ter promovido a equipa masculina do Famalicão ao principal escalão após conquista do título na II Divisão.

Esta é a segunda experiência de Paulinho Roxo numa equipa feminina, depois do Candoso, onde terminou a carreira como jogador de futsal em 2020/21.

Como jogador, Paulinho Roxo representou, entre outros clubes, o Sporting entre 2003 e 2006 e, mais tarde, em 2008/09, tendo ajudado os leões a conquistar dois campeonatos.

«Estou muito feliz. Chego ao maior clube do país e para recolocar o Benfica no posto número 1», disse em declarações aos meios oficiais do clube encarnado.

Paulinho Roxo, que assinou contrato até 2027, sucede no cargo a Alex Pinto, que na época passada, depois de uma fase regular praticamente imaculada, não foi além dos quartos de final no play-off de apuramento do campeão, falhando a conquista do oitavo título nacional consecutivo.