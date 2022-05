O futsal proporciona momentos de desportivismo que são mais raros no futebol de onze, como aconteceu este sábado na final da Taça de Portugal em que o Sporting bateu o Benfica, com um competitivo 4-3.

No final de um jogo com um resultado indeterminado e com algumas quezílias em campo, os jogadores e equipa técnica do Benfica montaram uma guarda de honra aos vencedores do troféu.

Um gesto bonito que pode ver aqui: