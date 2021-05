Líder na quadra, João Matos foi também o porta-voz da equipa de futsal do Sporting após o apuramento para a final da Liga dos Campeões, graças à vitória sobre os espanhóis do Inter Movistar.

E na hora de falar, João Matos não poupou nos elogios aos companheiros de euqipa por mais uma presença na final da mais difícil prova do mundo.

«Tenho um orgulho enorme nesta equipa. Fomos extremamente solidários uns com os outros. Fomos competentes nas tarefas defensivas, fomos extraordinários, enormes e estamos de parabéns pelo acesso à final», começou por dizer.

«É uma recompensa pelo que temos vindo a trabalhar há largos meses. Trabalhamos para estar nos grandes palcos, somos muito dedicados, acreditamos muito no nosso valor e somos ambiciosos para ganhar tudo o que estiver ao nosso alcance. Temos uma equipa repleta de jovens irreverentes e com uma fome de títulos tremenda, à semelhança de muitos outros jogadores do plantel. Isso é o que nos equilibra», concluiu, orgulhoso.