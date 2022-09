A Taça Intercontinental de futsal conquistada por Portugal, na finalíssima contra Espanha, já está na Cidade do Futebol.



A seleção nacional, chegada esta manhã de Buenos Aires, fez a entrega formal do troféu ao presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes.



A comitiva lusa, de acordo com a nota no site da FPF, foi felicitada por Fernando Gomes.



Recorde-se que Portugal derrotou a Espanha nos penáltis, juntando este título ao bicampeonato da Europa e ao Campeonato do Mundo.