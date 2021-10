Bruno Coelho, um dos jogadores mais experientes da seleção que se sagrou campeã mundial de futsal, e admitiu que sentiu que o título já não fugiria se Portugal vencesse Espanha nos quartos de final.

«Vou confidenciar que disse ao grupo que se passássemos os quartos de final, íamos ser campeões do mundo. Quando acreditamos muito, é difícil contrariarem-nos. E nós acreditámos muito. Fomos campeões do Mundo e fizemos história. Ainda não estamos em nós», começou por dizer, em declarações aos jornalistas, na Cidade do Futebol.

O ala de 34 anos foi questionado sobre os instantes após se ter sagrado campeão do Mundo… e que perdeu porque foi ‘abalroado’.

«Fui atropelado pelo Ricardinho, nem sabia onde estava ou o que tinha acontecido. Foi um lance que ainda apertou o coração com a bola no poste. Quando ouvi a buzina, só senti o Ricardinho em cima de mim», recordou, antes de confidenciar uma conversa que teve com alguém que é muito mais do que um colega de equipa.

«Quando chegámos, à meia-final tínhamos dito que não íamos para casa sem uma medalha e depois prometemos que íamos fazer do outro campeão do mundo. Felizmente, conseguimos e isso é o mais importante», finalizou.