Preparado para mais um dérbi em alta rotação? O Benfica recebe esta terça-feira, a partir das 20h30, o Sporting no Pavilhão Fidelidade, para o segundo jogo do play-off da final do campeonato de futsal, depois dos leões terem goleado, no primeiro jogo, por 5-1.

Acompanhe EM DIRETO o dérbi de futsal

O Benfica está obrigado a vencer para empatar o play-off, enquanto os leões, em caso de novo triunfo, podem ser campeões já no próximo sábado, no regresso a casa, para o terceiro jogo.

Resultados e calendário do play-off:

1.º jogo: Sporting-Benfica, 5-1

2.º jogo: Benfica-Sporting, 20h00

3.º jogo: Sporting-Benfica, 17 de junho (16h00)

4.º jogo: Benfica-Sporting, 21 de junho (20h30)*

5.º jogo: Sporting-Benfica, 25 de junho (15h00)*

*Se necessário