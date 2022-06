As equipas de futsal do Sporting e do Benfica disputam este sábado, a partir das 21h00, o primeiro jogo da final do campeonato, no Pavilhão João Rocha.

Um jogo sempre intenso que poderá acompanhar, com informações ao minuto, no Maisfutebol.

O Sporting chegou a esta fase depois de ter afastado o Fundão na meia-final com duas vitórias (6-4 e 5-2), enquanto o Benfica deixou pelo caminho o Eléctrico, também com dois triunfos (2-1 e 2-1).