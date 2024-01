A equipa de futsal do Belenenses venceu esta quinta-feira o Torreense, por 3-2, e, desta forma, juntou-se ao Leões de Porto Salvo nas meias-finais da Taça da Liga de futsal, algo que só havia conseguido em 2016/17.

Na Póvoa do Varzim, os erros fatais do Torreense nos dois primeiros golos – Diogo Furtado (10m) e Jota (12m) – aproveitados com toda a eficácia pela equipa lisboeta, ditaram o resultado final, em conjunto com a brilhante exibição do guarda-redes Carlos Paulo.

A segunda metade não poderia ter começado melhor para os comandados de Carlos Teixeira, que chegaram ao golo nos instantes iniciais, por Romada, com um excelente movimento da esquerda para o centro, culminado com um potente remate para o fundo das redes.

O Belenenses chegou ao 3-1 com um golo do capitão Bruninho (38m), mas o Torreense, logo a seguir. voltou a reduzir a diferença, deixando o jogo em aberto até ao final.

Com este resultado, o Belenenses consegue a sua segunda passagem às meias-finais da Taça da Liga, onde irá defrontar, no próximo sábado, o vencedor do duelo entre Benfica e o Sp. Braga.

Calendário da Taça da Liga

Quartos de final (18 janeiro):

Jogo 4: Leões de Porto Salvo - Caxinas, 4-1

Jogo 3: Belenenses - Torreense, 3-2

Jogo 1: Sporting - Fundão, 17:00

Jogo 2: Benfica - Sporting de Braga, 20:00

Meias-finais (20 de janeiro):

Jogo 5: Vencedor do jogo 1 - Leões de Porto Salvo, 17:00

Jogo 6: Vencedor do jogo 3 - Vencedor do jogo 2, 21:00

Final (21 de janeiro):

Jogo 7: Vencedor do jogo 5 - Vencedor do jogo 6, 21:00