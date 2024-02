A equipa de futsal do Benfica venceu esta quarta-feira o Quinta dos Lombos por 6-3, em jogo em atraso da 14.ª jornada do campeonato e, desta forma, reforçou o terceiro lugar na classificação, ainda a oito pontos do Sporting e a dez do líder Sp. Braga.

Depois da derrota no dérbi com o Sporting, o Benfica tinha ficado apenas com um ponto de vantagem sobre o Porto Salvo, na luta pelo último lugar do pódio, mas o acerto de calendário permitiu à equipa da Luz ganhar novo fôlego na classificação.

Os visitantes ainda ofereceram boa réplica, mas o Benfica, com três golos de rajada, já perto do final do jogo, partiram para uma vitória segura. Murilo Duarte (12m pb), Edmilson Kutchy (30 e 32m), Bruno Coelho (37m), Jacaré (38m) e Afonso Jesus (39m) marcaram pela equipa da Luz, enquanto William Carioca (22 e 31m) e Diogo Silva (40m) marcaram pelos visitantes.

Classificação dos primeiros: Sp. Braga, 40 pontos; Sporting, 38; Benfica, 30; Leões de Porto Salvo, 26; Ferreira do Zêzere e Eléctrico, 22.