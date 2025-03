O Benfica afastou o Sporting de Braga da Taça de Portugal, esta quarta-feira, ao vencer por 5-3, nos quartos de final.

Diante do atual detentor da prova, os encarnados entraram melhor e a criar mais oportunidades. Ainda assim, a equipa de Joel Rocha também soube ser perigosa e, no contra-ataque, abriu o marcador. Rafael Henmi, ex-Benfica, apontou o 1-0 aos cinco minutos.

A formação de Cassiano Klein sentiu o golo, mas voltou, depois, a assumir as despesas da partida, embora com dificuldades em travar os contra-ataques minhotos.

A primeira parte foi verdadeiramente de parada e resposta, com os encarnados a chegaram à igualdade mesmo ao cair do pano. No último minuto antes do intervalo, Higor de Souza teve um lance de classe, ao ultrapassar Tiago Sousa e, de seguida, picar a bola sobre Dudu.

Já depois de um remate ao poste de Diego Nunes – fez um hat-trick de remates aos ferros – o Benfica completou a reviravolta. Aos 24 minutos, Jacaré tirou Ricardo Lopes do caminho e bateu Dudu com um remate colocado.

O Sp. Braga não tardou a responder e, quatro minutos depois, Tiago Brito empatou, ao aproveitar a confusão na área encarnada. Contudo, no mesmo minuto, Ygor Mota errou na abordagem quando tentava pisar a bola e deixou-a à mercê de Higor que, com a baliza aberta, devolveu a vantagem às águias.

O cenário ficou ainda mais favorável para o conjunto de Cassiano Klein em cima da meia-hora, com o bis de Jacaré, na conclusão de uma boa jogada coletiva.

Na reta final, os minhotos apostaram no guarda-redes avançado, mas quem colheu frutos foi o Benfica. Aos 37 minutos, os arsenalistas perderam a bola no meio-campo contrário, Arthur recuperou e seguiu alguns metros sozinho, antes de finalizar sem qualquer dificuldade.

O melhor que o Sp. Braga conseguiu fazer foi reduzir a um minuto do fim, por Fábio Cecílio.

Na sexta-feira, a partir das 20h30, o Benfica vai discutir uma vaga na final com o Leões de Porto Salvo. Antes, às 17h00, medem forças Sporting e Ferreira do Zêzere.