O Benfica manifestou total solidariedade para com Nilson, jogador da equipa de futsal que, na véspera, denunciou ter sido alvo de insultos racistas no decorrer do dérbi da final da Taça de Portugal diante do Sporting.

Nilson já tinha anunciado que ia «tratar do assunto no local apropriado» e agora o clube ofereceu-se para apoiar o jogador através do seu departamento jurídico.

«Nilson, atleta da nossa equipa de futsal, foi vítima de um ato racista deplorável e agirá em conformidade junto das instâncias competentes, a FPF e tribunais civis. O Sport Lisboa e Benfica está solidário com o seu atleta e apoia-o, através do gabinete jurídico, nesta demanda pela justiça e para que estas manifestações de racismo sejam definitivamente expurgadas do desporto português», escreveu o clube na sua newsletter desta segunda-feira.