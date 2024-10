O Benfica entrou na nova edição do campeonato nacional de futsal com uma vitória por 6-3, este domingo, em casa do Lusitânia dos Açores, equipa recém-promovida ao principal escalão.

O encontro até chegou empatado ao intervalo. O guarda-redes dos encarnados, Léo Gugiel, abriu o marcador aos cinco minutos, mas os açorianos empataram aos dez, por Enzo Faustino.

Jacaré (12m) voltou a colocar as águias na frente, contudo, o golo de Sandro Silva (15m) restabeleceu a igualdade antes do tempo de descanso.

Na segunda parte, Carlos Monteiro (23m) e Chishkala (27m) deixaram o Benfica com uma vantagem de dois golos. Enzo Faustino ainda bisou, aos 28 minutos, mas os tentos de Chishkala e Afonso Jesus, ao minuto 34, garantiram o triunfo da equipa agora comandada pelo brasileiro Cassiano Klein.