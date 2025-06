O Benfica bateu o Sporting, em pleno João Rocha, no primeiro jogo da final dos play-off do campeonato, no desempate por penáltis (5-3), depois de um empate 4-4 no final do prolongamento. Os encarnados estiveram por quatro vezes em vantagem, a última delas já no tempo extra, mas os leões conseguiram chegar sempre ao empate. Na lotaria dos penáltis, a equipa da Luz não falhou um, enquanto Taynan acertou uma bola no poste.

Um jogo equilibrado do princípio ao fim, como costuma ser os dérbis entre estes dois rivais. Este domingo, o Benfica entrou mais forte no jogo, com uma boa gestão da posse de bola, revelando-se mais acutilante do que os leões no ataque. Depois de uma primeira ameaça de Arthur, a equipa comandada por Cassiano Klein chegou mesmo à vantagem. Bola longa de Léo Gugiel, com Jacaré a amortecer de cabeça para André Coelho abrir o marcador com um remate à boca da baliza.

Um golo que teve o dom de despertar o Sporting que cresceu no jogo, equilibrou a contenda e acabou por chegar ao empate a meio da primeira parte, com Zicky a fazer magia sobre a direita, com um passe de calcanhar para Wesley rematar forte e cruzado, com a bola a sofrer um desvio em André Coelho e a entrar ao ângulo. Logo a seguir o Benfica reclamou um penálti, num lance em que Raúl Moreira, pressionado por Zicky, caiu na área, mas os árbitros, depois de reverem o lance, consideraram que não houve falta.

O jogo acabou por equilibrar-se, mas a tensão voltou a subir antes do intervalo, com o Benfica a recuperar a vantagem, com um remate bem medido de Silvestre, com a bola a passar por entre as pernas de Bernardo Paçó. Nuno Dias pediu a primeira pausa técnica, reorganizou a sua equipa e, na sequência de um livre rápido de Taynan, Zicky voltou a nivelar o resultado já muito perto do intervalo. Um golo que também foi analisado pela equipa de arbitragem, após queixa do Benfica, por alegada falta de Zicky, mas acabou mesmo por ser validado.

Ainda antes do apito para o intervalo, o Benfica ainda recuperou a vantagem, num espetacular lance protagonizado por Higor Sousa que ultrapassou dois adversários em drible e bateu Bernardo Sousa. O Benfica chegava à vantagem pela terceira vez e, desta feita, já não havia tempo para a resposta dos leões.

Uma curta vantagem do Benfica (3-2) que traduzia bem tudo o que se passou na primeira parte.

Se na primeira parte o Benfica entrou mais forte, na segunda foram os leões que saíram a dar cartas. Pauleta e Tomás Paçó tiveram boas oportunidades para marcar, mas o empate acabou por chegar pelos pés de Zicky, depois de uma reposição rápida de Taynan.

A defesa da curta vantagem custou ao Benfica um acumular de faltas, chegando às cinco ainda a meio da segunda parte, numa altura em que o Sporting tinha apenas uma. A verdade é que os visitantes não cometeram mais uma até ao final do tempo regulamentar, enquanto o Sporting chegou também às cinco.

O final do tempo regulamentar chegou com um empate no marcador (3-3) e nas faltas (5-5).

O Benfica chegou pela quarta vez à vantagem logo a abrir o prolongamento, num lance individual de Carlinhos, mas o Sporting voltou a empatar, com Zicky a aproveitar uma bola perdida para chegar ao hat-trick neste jogo. Tudo empatado outra vez em pleno prolongamento.

Já na segunda parte da etapa complementar, o Benfica teve duas oportunidades soberanas para reclamar a vitória, primeiro num remate de Lúcio Rocha ao poste, depois, a 16 segundos do final, numa falta de Tomás Paçó sobre Higor, a sexta do Sporting [o Benfica teve 5 durante mais de vinte minutos]. O Sporting ainda pediu a revisão do lance, mas a equipa de arbitragem considerou que Tomás, já depois de tocar na bola, tocou também em Higor. No entanto, na marcação do livre, André Coelho permitiu a defesa de Bernardo Paçó e o jogo foi mesmo para penáltis.

Na lotaria dos penáltis, o Benfica revelou máxima eficácia, marcou cinco golos, enquanto Taynan acertou uma vez no poste. Estava concluído o primeiro episódio desta final que prossegue, já na próxima quinta-feira (17h30), com o segundo jogo na Luz.

O terceiro encontro será novamente na casa dos leões, no próximo domingo (22 de junho), pelas 19:00. Se necessário o quarto duelo será depois na Luz, em 25 de junho (20:00), e o quinto em Alvalade, no dia 29 de junho (19:00).