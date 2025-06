Não há penta, mas vai haver negra. O Benfica bateu o Sporting no quarto jogo do play-off da final do campeonato por 7-5, após prolongamento, e adiou a decisão do título para um quinto jogo que está marcado para o próximo domingo (19h00). Foi talvez o dérbi mais intenso desta final, com o Sporting a marcar logo aos 10 segundos, mas com o jogo a chegar ao final do tempo regulamentar com um diplomático 4-4, antes da equipa de Cassiano Klein puxar pelos galões no prolongamento.

Ao primeiro apito do árbitro, as bancadas ganharam vida e o jogo começou com uma intensidade incrível, com o Sporting a marcar logo ao fim de dez segundos, com um remate forte de Taynan da esquerda. Estava dado o mote para um dérbi de tirar a respiração, com o Benfica a responder em força e a chegar ao empate logo a seguir, por Chishkala quando ainda não tínhamos chegado aos dois minutos de jogo, mas este golo acabaria por ser anulado. O Sporting pediu a revisão do lance por considerar que houve uma falta de André Coelho sobre Zicky antes do golo e a equipa de arbitragem acabou por dar razão aos leões.

Recomeça o jogo e o Benfica volta a marcar, com um remate forte de Higor, no corredor central, sem hipóteses para Bernardo Paçó. Os adeptos do Sporting já estavam em festa, agora juntavam-se também os dos Benfica para um ambiente espetacular no Pavilhão da Luz. O Benfica ganhou embalo com o empate, Diego Nunes atirou ao poste e, aos 9 minutos, os encarnados acabaram mesmo por virar o resultado, com Chishkala a marcar na sequência de um canto.

Num jogo com poucas faltas, não havia tempo para isso, o Sporting voltou a crescer no jogo, Alex Merlim atirou ao lado com Gugiel fora dos postes e logo a seguir foi Chishkala a adiar o empate, sobre a linha de golo, depois de um remate de Sokolov que levava selo de golo. A bola não chegou a entrar, mas acabou poe entrar, a quatro minutos do intervalo, com Rocha a marcar de cabeça, na sequência de um canto de Wesley.

Bernardo Paço expulso e prolongamento

Ainda antes do intervalo, Rúben Freire atirou à barra e Pauleta acertou no poste, mas o empate manteve-se intato. Tal como na primeira parte, o Sporting voltou a entrar mais forte na segunda e Taynan voltou a recuperar a vantagem para os leões (3-2), na sequência de uma transição rápida. Bola ao centro e Higor voltou a nivelar o resultado antes de um lance que acabou por ser determinante neste dérbi. Face a um ataque do Benfica, Bernardo Paço saiu de entre os postes e cortou com uma bola com as mãos já fora da área. Um lance que foi revisto pela equipa de arbitragem que acabou por decidir a expulsão do guarda-redes e conceder um livre para o Benfica.

Entrou Henrique que ainda defendeu o livre, marcado por Diego Nunes, mas, logo a seguir, Higor completou o hat-trick e recuperou a vantagem para o Benfica (4-3), mas por pouco tempo. O Benfica acabou por chegar às seis faltas e Taynan também chegou ao hat-trick e voltou a empatar o jogo.

Já com o tempo regulamentar a chegar ao fim, o Benfica ainda teve uma oportunidade soberana, num livre direto, para evitar o prolongamento, mas Raúl Moreira permitiu a defesa de Henrique e o dérbi teve direito a mais dez minutos.

Já no prolongamento, bola longa de Gugiel para Arthur encher o pé e recuperar a vantagem para o Benfica. Osuji ainda defendeu um livre de Sokolov, mas o Sporting voltou a empatar o jogo com um grande golo de Zicky que, até este momento, pouco tinha contribuído para este dérbi.

O Benfica ainda beneficiou de mais dois livres sem barreira na primeira parte do prolongamento e, num deles, Chishkala voltou a marcar. O Benfica partia para os últimos cinco minutos em vantagem e o russo marcou mais um golo. O Benfica conseguia, pela primeira vez, uma vantagem de dois golos quando faltavam pouco mais de dois minutos para o final.

O Sporting ainda arriscou jogar de cinco para quatro, teve a oportunidade para reduzir a diferença, em mais um livre, mas o Benfica segurou a preciosa vantagem que dita um quinto jogo.

A negra vai jogar-se no próximo domingo (19h00), no Pavilhão João Rocha.