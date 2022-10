O Benfica venceu este sábado no terreno do Futsal Azeméis, por 9-2, em jogo da terceira jornada do campeonato nacional de futsal.

Os encarnados, diga-se, foram para o intervalo a perder por 2-1, mas uma reação forte na segunda parte valeu-lhes a goleada.

Para as águias, marcaram Bruno Cintra (15m, 26m, 33m, e 40m), Afonso Jesus (21m), Jacaré (34m e 37m), Arthur (37m) e Rocha (38m). Para a formação da casa, marcou Ariel Pais, aos sete e 20 minutos.

Por sua vez, o Sporting também goleou, em casa do Leões de Porto Salvo, por 4-1.

Guitta (5m), Alex Merlim (26m), Pauleta (26m) e Hugo Neves (32m) marcaram para os leões, Bruno Pinto marcou para os homens visitados, aos nove minutos.

Com dez pontos, Sporting e Benfica estão igualados no primeiro lugar da tabela classificativa.

Os outros resultados do dia: