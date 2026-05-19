Já é conhecida a primeira meia-final do Campeonato Nacional de futsal: Benfica-Leões Porto Salvo.

As águias golearam o Eléctrico por 5-0 no encontro da segunda mão dos «quartos», sendo que três dos cinco golos foram marcados na segunda parte e por intermédio de Lúcio Rocha, Arthur e Carlos Monteiro. No primeiro tempo, Pany Varela e Afonso Jesus começaram a construir a vantagem do Benfica no encontro.

Já os Leões Porto Salvo voltaram a levar a melhor sobre o Rio Ave, desta feita com um triunfo expressivo (7-3). Destaque para os «bis» de Ruan Silvestre, Anderson Fortes e Rúben Teixeira, sendo que do outro lado, Peixinho por duas vezes e Francisco Silva marcaram para a formação de Vila do Conde.

As duas equipas medem agora forças na próxima fase da competição, sendo que a outra meia-final colocará frente a frente os vencedores dos seguintes jogos: Sporting-Torreense e Ferreira do Zêzere-Sp. Braga.