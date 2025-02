O Sp. Braga vai defrontar o Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal de futsal, no «jogo grande» desta fase da competição.

Após se ter realizado o sorteio na Cidade do Futebol, ficou também definido que o Sporting irá medir forças com o Ladoeiro (Segunda Divisão). Caso passem à próxima fase, os leões vão medir forças com o vencedor do jogo entre o Sassoeiros e o Ferreira do Zêzere.

No caso de Benfica e Sp. Braga, a equipa que levar a melhor terá pela frente o vencedor da eliminatória entre Quinta dos Lombos e Leões de Porto Salvo. Recorde-se que todos os jogos desta «final a oito» se realizam entre os dias 26 e 30 de março.