Já apurado, o Benfica fechou a participação no grupo B da Ronda de Elite da Liga dos Campeões de futsal com uma goleada ao Prishtina (10-1), na terceira e última jornada.



Os encarnados chegaram ao intervalo a ganhar por 3-0 graças a um bis de Afonso Jesus e a um golo de Diego Nunes. Na segunda parte, o conjunto kosovar ainda reduziu por Drilon Maxharraj, mas depois o Benfica não deu qualquer hipótese: Silvestre Ferreira bisou, Bruno Cintra, Diego Nunes, Higor Souza, Jacaré e Bruno Coelho marcaram.

As águias fecharam o grupo B com nove pontos, seguidos dos cazaques do Kairat. Por sua vez, Dobrovec e Prishtina alcançaram apenas um ponto, cada, resultante precisamente o empate entre ambos, na segunda jornada.