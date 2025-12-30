O Benfica goleou na receção ao Ferreira do Zêzere (4-0) e terminou o ano com 14 vitórias nas primeiras 14 jornadas do campeonato nacional de futsal.

Diante do quarto classificado, os encarnados abriram o marcador aos 12 minutos, por Jacaré. Aos 16, Pany Varela dilatou a vantagem da equipa da Luz.

Na segunda parte, o guarda-redes Léo Gugiel (26m) apontou o 3-0 e Arthur (37m) selou as contas da partida.

O Benfica lidera o campeonato, com 42 pontos, mais seis do que o Sporting, que segue no segundo lugar.