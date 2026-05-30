O Benfica venceu, este sábado, o Leões de Porto Salvo por 4-0, em jogo a contar para a primeira mão das meias-finais.

As águias entraram no encontro a todo o vapor e, aos setes minutos, André Coelho abriu a contagem no marcador. O golo encarnado desconcentrou o conjunto do Leões de Porto Salvo que, passados apenas dois minutos, voltou a sofrer golo. Jacaré aproveitou e ampliou a vantagem do Benfica.

No segundo tempo, a formação encarnada voltou a ter uma entrada forte no jogo. Leo Gugiel encontrou Higor de Souza e o pivot brasileiro não desperdiçou a oportunidade de fazer o 3-0 (27m).

Aos 32 minutos, o encontro ficou praticamente definido com a expulsão de André Sousa a deixar a formação da casa reduzida. A jogar com mais um homem, o Benfica sentenciou o resultado em 4-0, com «bis» de Higor de Souza.

O segundo jogo da meia-final está marcado para dia 3 de junho, às 21h30.

Veja aqui os golos marcados pelo Benfica: