O Benfica goleou por 7-0 na receção ao Sporting, esta sexta-feira, em jogo da 15.ª jornada da primeira fase do campeonato feminino de futsal.

Janice (13 e 37m) e Fifó (26 e 35m) bisaram na partida e as encarnadas beneficiaram ainda dos golos de Natália Detoni (1m), Ana Oliveira (20m) e do autogolo de Júlia Santos (21m).

O Benfica isola-se, à condição, na liderança, com 42 pontos, mais três do que o Nun’Álvares, que ainda não entrou em campo nesta ronda. Já o Sporting, pode cair do oitavo lugar, o último que dá acesso ao play-off de apuramento do campeão.