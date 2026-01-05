Mais uma goleada para o Benfica e vão 15 vitórias em 15 jogos no Campeonato Nacional de futsal.

As águias deslocaram-se até ao recinto da Quinta dos Lombos (Carcavelos) e venceram por 5-0, num jogo em que Kutchy esteve em grande destaque, ao apontar um «hat-trick». Ao intervalo, as águias já venciam por três golos de diferença e ainda conseguiram ampliar mais a vantagem no segundo tempo, sendo que Diego Nunes e Arthur também colocaram o nome na lista de marcadores.

Está assim dada a resposta do Benfica à goleada do Sporting (6-1), neste domingo, e os comandados de Cassiano Klein mantêm a invencibilidade na prova, com 45 pontos somados até agora e seis de vantagem para os leões.