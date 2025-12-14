Benfica e Sporting não deram hipóteses aos adversários e aplicaram duas goleadas nos respetivos jogos da 13.ª jornada do campeonato nacional de futsal.

As águias continuam invictas na prova e levaram a melhor sobre o Rio Ave por 10-2, num jogo em que quase todos os jogadores marcaram e apenas Silvestre Ferreira colocou por duas vezes o nome na lista de marcadores. Os vilacondenses perdiam por 6-1 ao intervalo e chegaram a jogar com menos um, após o vermelho direto mostrado a Moreira.

Já em Braga, a maior surpresa chegou no triunfo gordo do Sporting por 8-1 diante dos comandados de Joel Rocha. O primeiro tempo até foi dividido e os leões chegaram ao intervalo a vencer por 2-0. Destaque para os «bis» de Pauleta, Bruno Pinto e Tomás Paçó.

O Benfica continua líder do campeonato, com seis pontos de vantagem para o Sporting (33 pontos), que já leva duas derrotas nesta fase regular da competição.