O Benfica vai discutir o título de campeão nacional de futsal com o Sporting.



As águias venceram na "negra" o Sp. Braga (3-2), no Pavilhão Desportivo Universitário de Gualtar, e garantiram a passagem à final.



Apesar de os encarnados terem estado por cima na primeira parte e terem enviado uma bola à trave, não houve golos na primeira parte. Foi preciso esperar pelo minuto 27 para ver o primeiro golo do encontro anotado por Jacaré. Volvidos dois minutos, Chishkala ampliou a vantagem do Benfica e quase no lance seguinte, Arthur fez o 3-0.



O Sp. Braga ainda ameaçou a recuperação e reduziu a diferença para 3-2 nos minutos finais graças aos golos de Júnior e de Robinho. Porém, o Benfica conseguiu segurar a vantagem e confirmar a presença na final do play-off.