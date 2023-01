O Benfica goleou o Futsal Azeméis por 12-0 (!) num jogo da 14.ª jornada do campeonato nacional de futsal.



Os golos do encarnados foram anotados por Afonso Jesus (2), Arthur (2), Rocha (2), Chishkala, Pedro Marques, Bruno Coelho, Carlos Monteiro, Diego Nunes e Lúcio Rocha. As águias seguem no primeiro lugar em igualdade pontual com o Sporting e o Sp. Braga.



Os leões triunfaram por 6-4 na receção ao Leões de Porto Salvo. A equipa de Nuno Dias esteve a correr atrás do marcador até ao 3-3. Logo de seguida, Pany Varela consumou a reviravolta verde e branca.



O Sporting agarrou-se à vantagem e Diogo Santos e Pany Varela (autor de um hat-trick) marcaram mais duas vezes. O melhor que os forasteiros conseguiram foi reduzir por Pedro Cary (autor de um bis).



O Sp. Braga venceu, fora de casa, o Ferreira do Zêzere por 7-3.



14.ª jornada do campeonato nacional:

Caxinas – Portimonense, 3-1

Ferreira do Zêzere – Sporting de Braga, 3-7

Fundão – Quinta dos Lombos, 4-2

Benfica – Futsal Azeméis, 12-0

Sporting – Leões de Porto Salvo, 6-4

Domingo, 22 jan: Eléctrico – Candoso, 16:00