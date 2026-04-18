Futsal: Benfica recupera de 2-0 ao intervalo e confirma primeiro lugar
Encarnados vencem Leões de Porto de Salvo por 4-2 e vão fechar a fase regular na liderança
Encarnados vencem Leões de Porto de Salvo por 4-2 e vão fechar a fase regular na liderança
O Benfica recebeu e venceu os Leões de Porto de Salvo por 4-2, este sábado, em jogo da 21.ª jornada do campeonato nacional de futsal. Com este triunfo, os encarnados garantiram o primeiro lugar da fase regular da prova.
Ao intervalo, a equipa de Cassiano Klein até estava a perder por 2-0, fruto dos golos de Isaías Furtado (11m) e Rodrigo Hiroshi (12m).
No entanto, os encarnados entraram com outra postura no segundo tempo e rapidamente completaram a reviravolta. Jacaré reduziu aos 26 minutos e, poucos segundos depois, Lúcio Rocha fez o golo do empate. O internacional português viria ainda a bisar logo de seguida, aos 27 minutos.
À entrada para os últimos cinco minutos da partida, Higor de Souza fixou o resultado final.
Com este triunfo, o Benfica responde à goleada do Sporting na véspera e volta a isolar-se na liderança do campeonato nacional de futsal, com 58 pontos, mais três do que os leões. Na próxima jornada, a última da fase regular, o Benfica visita o Torreense e o Sporting joga no reduto dos Leões de Porto Salvo. As águias até podem perder esse jogo e, mesmo que o Sporting vença, vão fechar a fase regular na liderança, porque levam vantagem no confronto direto.
Já os Leões de Porto de Salvo, falham o assalto ao pódio. A formação de Oeiras não aproveitou a derrota do Sporting de Braga e é quarta classificada, com 36 pontos, os mesmos dos minhotos, que ocupam o terceiro lugar.
🚨 Reviravolta na Luz e 1.º lugar da fase regular confirmado! ✅— SLBenfica Modalidades (@modalidadesslb) April 18, 2026
⚽ Jacaré, Lúcio Rocha (2) e Higor de Souza#FutsalBenfica pic.twitter.com/yNLyKxIjkE