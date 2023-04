Depois da derrota caseira contra o Fundão, o Benfica voltou aos triunfos. Os encarnados golearam o Ferreira do Zêzere por 4-2, no arranque da 21.ª jornada do campeonato nacional de hóquei em patins.



Com a classificação praticamente definida, o técnico das águias deu tempo de jogo a alguns dos jogadores menos utilizados e ao intervalo já a sua equipa ganhava por 1-0 graças a um golo de Jacaré.



Na segunda parte o Benfica chegou à goleada comum bis de Arthur e um golo de Gonçalo Sobral. Por sua vez, Xisco e Costelinha marcaram os golos da equipa visitada.



Os encarnados ocupam o terceiro lugar da tabela classificativa com 47 pontos, menos três que o segundo, Sp. Braga, e menos seis que o líder Sporting. Por sua vez, o Ferreira do Zêzere é 9.º colocado com 21 pontos.