O Benfica chegou ao fim da primeira volta na liderança do campeonato nacional de futsal, enquanto o Sporting reforçou o segundo lugar.

Os encarnados receberam e golearam o Torrense por 6-0, este sábado, com golos de Jacaré (12m), Diego Nunes (14 e 36m), Lúcio Rocha (22m), Kutchy (29m) e Eduardo Tchuda (40m), que se estreou a marcar, aos 17 anos.

Já o Sporting, num duelo com o segundo lugar em jogo, venceu os Leões de Porto Salvo, no João Rocha. Diogo Santos bisou (1 e 3m), enquanto Pauleta (6m), Felipe Valério (13m), Bruno Pinto (30m) e Bruno Maior (38m) apontaram os restantes golos dos leões. Landelino Neto (4m), Isaías Furtado (20m) e Rúben Carrilho (24m) marcaram para os forasteiros.

O Benfica segue, então, na liderança, com 33 pontos, fruto de um registo perfeito de 11 vitórias noutras tantas jornadas. O Sporting é segundo, com 27 pontos, mais cinco do que os Leões de Porto Salvo.