O Benfica anunciou, esta sexta-feira, a renovação de contrato com Eduardo Tchuda até 2029.

O pivot, de apenas 18 anos, estreou-se esta temporada pela equipa principal de futsal dos encarnados e já soma 12 jogos (dois golos).

«Estar na equipa principal do Benfica é um orgulho. Sinto-me muito bem, esforcei-me muito para estar aqui e vou continuar com muito trabalho, muita dedicação. Todos os dias a batalhar até chegar onde eu quero», disse Tchuda, aos meios de comunicação das águias.