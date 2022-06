O Benfica foi a Ponte de Sôr bater o Eléctrico por 2-1 e, tal como o Sporting, está a apenas um jogo de atingir as finais do play-off. A equipa da Luz chegou ao intervalo a vencer por 2-0, mas acabou o jogo a sofrer, depois da equipa da casa ter reduzido a vantagem.

Com as bancadas bem compostas, com muitos adeptos da equipa da casa, os visitantes entraram mais fortes, a mandar no jogo, e adiantaram-se no marcador logo aos 4 minutos, com um remate colocado de Ivan Chishkala, a passe de Robinho.

O jogo ganhou intensidade e o Benfica voltou a marcar, aos 12 minutos, com Rocha, sobre a direita, a rodar sobre Peixinho e a rematar certeiro com o pé esquerdo.

O Eléctrico, que já tinha vencido o Benfica esta época, por 3-1, na segunda jornada do campeonato, ofereceu boa réplica na segunda parte e acabou por reduzir a diferença, aos 33 minutos, Ferrugem a contornar André Sousa e a atirar a contar.

Com a diferença mínima no marcador e com o pavilhão em delírio, o Benfica ainda passou por alguns calafrios nos últimos sete minutos, mas conservou a vantagem que lhe deixa as portas abertas para a final, que pode confirmar já no próximo domingo, quando receber o Eléctrico num jogo que tem início marcado para as 17h00.

Na outra meia-final, o Sporting também ganhou vantagem com uma vitória difícil no Fundão (6-4).